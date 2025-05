Pakistan und China stärken ihre wirtschaftlichen Beziehungen inmitten regionaler Spannungen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Pakistan und China . Wir wissen jetzt, dass sich beide Länder nach einem Treffen in Peking verpflichtet haben, die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen und Infrastruktur zu verbessern, teilte Pakistan am Mittwoch, wenige Tage nach dem Ende des Konflikts mit Indien, mit.



Angesichts der jüngsten regionalen Unruhen betonten beide Regierungen, wie wichtig es sei, den offenen Dialog aufrechtzuerhalten und den chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor auf Afghanistan auszuweiten. Die Gespräche bekräftigten auch Chinas Unterstützung für die territoriale Integrität Pakistans.