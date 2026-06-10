Pakistan traf drei afghanische Provinzen mit Luftangriffen

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Pakistan hat laut den Taliban drei afghanische Provinzen mit Luftangriffen getroffen, wie DW berichtet. Die afghanische Regierung berichtet, dass bei den Angriffen 13 Zivilisten getötet wurden, während Pakistan angibt, 26 Militante getötet zu haben.

Das pakistanische Militär führte Luftangriffe in drei afghanischen Provinzen (Khost, Kunar und Paktika) durch, wie der Hauptsprecher der Taliban, Zabihullah Mujahid, erklärte. Berichten zufolge wurden bei den Angriffen 11 Kinder getötet, 14 Menschen wurden verletzt, und alle waren Frauen und Kinder. Wie bereits erwähnt, bestätigte Pakistan, dass es die Angriffe in Afghanistan durchgeführt habe, behauptete jedoch, 26 Militante getötet zu haben.

Diese neuen pakistanischen Angriffe durchbrachen eine Phase relativer Ruhe an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan, nachdem der Konflikt zwischen den beiden Ländern Anfang dieses Jahres ausgebrochen war. Pakistan wirft Afghanistan vor, Militante Schutz zu bieten, die Angriffe innerhalb seines Territoriums durchführen. Die Taliban bestreiten die Vorwürfe und sagen, dass die Militanz in Pakistan ein internes Problem sei. Im März einigten sich die beiden Länder auf einen Waffenstillstand.

Ein Bericht der Vereinten Nationen vom letzten Monat schätzte, dass in den ersten drei Monaten dieses Jahres mindestens 372 afghanische Zivilisten gestorben und 397 verletzt wurden.