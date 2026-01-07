Pakistan wirft Bangladesch mit einem Kampfjet-Deal vor Kurs

HQ

Pakistan strebt an, die militärischen Beziehungen zu Bangladesch zu vertiefen und eröffnet Gespräche über ein Verteidigungsabkommen, das den Verkauf von JF-17 Thunder-Kampfjets einschließen könnte, während Islamabad seine Präsenz als Waffenlieferant in Südasien ausbauen will.

Luftwaffenchefs beider Länder trafen sich in Islamabad, um über die mögliche Beschaffung des chinesisch-pakistanisch entwickelten JF-17 durch Bangladesch zu sprechen, sowie über die beschleunigten Auslieferungen von Schulflugzeugen und langfristige Unterstützung. Pakistanische Beamte stellten die Gespräche als Teil eines umfassenderen Bemühens dar, eine dauerhafte strategische Partnerschaft aufzubauen.

Die Kommunikation erfolgt, während sich die Beziehungen zwischen Islamabad und Dhaka nach der Absetzung des ehemaligen bangladeschischen Premierministers im Jahr 2024 verbessern, was die Beziehungen zwischen Dhaka und Indien stark belastete. Pakistan und Bangladesch haben seitdem erstmals seit Jahrzehnten den direkten Handel wieder aufgenommen und die militärischen Kontakte verstärkt.

Für Pakistan spiegelt dieser Vorstoß auch Zuversicht nach dem Konflikt mit Indien im letzten Jahr und den wachsenden Ehrgeiz wider, seine Rüstungsindustrie zu einem Exportmotor zu machen, wobei der JF-17 bereits in Transaktionen vom Kaukasus nach Nordafrika vorkommt.