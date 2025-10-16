Pakistan signalisiert Bereitschaft zum Dialog mit Afghanistan

HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. Pakistan hat sich nach tagelangen grenzüberschreitenden Zusammenstößen, die auf beiden Seiten schwere Verluste gefordert haben, zu Gesprächen mit Afghanistan bereit erklärt. Premierminister Shehbaz Sharif sagte, Islamabad habe auf wiederholte militante Angriffe reagiert und sei nun bereit, eine Lösung durch Dialog zu suchen, wenn Kabul in gutem Glauben erwidere. Der brüchige Waffenstillstand, der nun zur Hälfte seiner zweitägigen Dauer andauert, hat bisher eine weitere Eskalation verhindert. Unterdessen sind die Einwohner Kabuls immer noch von den Folgen der jüngsten tödlichen Luftangriffe erschüttert und beschreiben Szenen der Zerstörung und Panik, während die Stadt darum kämpft, sich von einer der gewalttätigsten Wochen seit Jahren zu erholen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!