Pakistan hat laut Reuters ein Waffenabkommen im Wert von mehr als 4 Milliarden Dollar mit der im Osten ansässigen libyschen Nationalarmee (LNA) abgeschlossen, was einen der größten Waffenverkäufe in der Geschichte des Landes darstellt.

Das Abkommen wurde nach Gesprächen letzte Woche in Bengasi zwischen dem pakistanischen Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, und Saddam Khalifa Haftar, dem stellvertretenden Kommandeur der LNA, finalisiert. Das Abkommen soll voraussichtlich über etwa zweieinhalb Jahre abgeschlossen werden und umfasst Ausrüstung für Luft-, Land- und Seestreitkräfte, sagten Beamte.

Libyen steht weiterhin unter einem Waffenembargo der Vereinten Nationen.

Laut mit dem Abkommen vertrauten Beamten umfasst es Kampfflugzeuge wie die chinesisch-pakistanischen JF-17 und Super Mushak Trainingsflugzeuge sowie weitere militärische Ausrüstung. Die LNA hat ein Verteidigungskooperationsabkommen mit Pakistan bestätigt, einschließlich Waffenverkäufen und gemeinsamer Ausbildung, ohne Details offenzulegen.

Jede Waffenlieferung dürfte Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da Libyen weiterhin unter einem 2011 verhängten Waffenembargo der Vereinten Nationen steht, obwohl pakistanische Beamte sagten, das Abkommen verstoße nicht gegen internationale Beschränkungen. Das Abkommen unterstreicht Pakistans Bestreben, die Rüstungsexporte auszuweiten, seine Rüstungsindustrie zu fördern und sich als kostengünstigerer Alternativlieferant außerhalb westlicher Rüstungsmärkte zu positionieren.