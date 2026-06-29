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Pakistan greift Afghanistan an, Dutzende getötet

Die pakistanische Regierung teilte mit, dass bei den Angriffen 25 Militante getötet wurden.

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Pakistan hat Luftangriffe auf Afghanistan durchgeführt. Die pakistanische Regierung teilte mit, dass bei den Angriffen 25 Militante getötet wurden. Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid verurteilte die pakistanischen Angriffe und bezeichnete sie als feige Angriffe, wie von Al Jazeera und YLE berichtet.

Die afghanischen Taliban berichteten, dass Dutzende Zivilisten bei nächtlichen pakistanischen Luftangriffen in drei östlichen Provinzen getötet und verwundet worden seien.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind seit langem angespannt, besonders seit 2021, als die afghanischen Taliban erneut an die Macht kamen. Die beiden Länder einigten sich im März auf einen Waffenstillstand, doch seitdem dauern sporadische Angriffe an.

Pakistan greift Afghanistan an, Dutzende getötet
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