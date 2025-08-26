Pakistan evakuiert 150.000 Menschen nach Überschwemmungsgefahr aus Indien

HQ

Die neuesten Nachrichten über Pakistan . Pakistan hat damit begonnen, eine große Anzahl von Bewohnern aus Dörfern in der Nähe von drei Flüssen im Punjab umzusiedeln, nachdem Indien gewarnt hatte, Wasser aus überlaufenden Dämmen abzulassen, sagten Beamte am Dienstag.

"Die NDMA gibt eine Vorwarnung an die PDMA Punjab wegen des steigenden Wasserspiegels im Sutlej-Fluss und einer möglichen Überschwemmungssituation heraus", sagte die NDMA in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die Warnung groß angelegte Evakuierungsoperationen in Gebieten in der Nähe des Sutlej-Flusses ausgelöst habe.

Dies weckte die Befürchtung, dass neue Überschwemmungen die wichtigste landwirtschaftliche Provinz Pakistans treffen könnten, die bereits von wochenlangen Monsunregenfällen heimgesucht wurde. Beamte befürchten, dass Ackerland, das einen Großteil der Nahrungsmittel des Landes liefert, überschwemmt werden könnte, was die ohnehin schon schwere Krise noch verschlimmern könnte.

Die Warnung kommt zu einer Zeit angespannter Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn, in der sich beide Seiten gegenseitig der Eskalation der Spannungen beschuldigen. Angesichts des Monsunregens, der die Region heimsucht, und des steigenden Wasserspiegels bereiten sich die Behörden auf weitere Überschwemmungen vor, die die Krise verschärfen könnten.