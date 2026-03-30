Pakistan bietet an, Friedensgespräche zwischen Iran und den USA auszurichten

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Pakistan hat angekündigt, sich auf mögliche Friedensgespräche vorzubereiten, die darauf abzielen, den andauernden Iran-Konflikt zu beenden, während die Spannungen aus Angst vor einer möglichen Bodeninvasion zunehmen. Außenminister Ishaq Dar sagte, Islamabad sei bereit, in den kommenden Tagen "bedeutungsvolle Gespräche" zu ermöglichen, obwohl unklar sei, ob beide Seiten teilnehmen werden.

Der diplomatische Vorstoß erfolgt vor dem Hintergrund wachsendes Misstrauens. Irans Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf warf Washington vor, Verhandlungen zu signalisieren und gleichzeitig eine militärische Eskalation vorzubereiten, und warnte, dass Teheran auf jede Entsendung von US-Truppen reagieren werde.

Regionale Mächte wie Saudi-Arabien, die Türkei und Ägypten sind ebenfalls an Gesprächen beteiligt, die sich auf die Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus konzentrieren, deren Blockade weiterhin die weltweiten Energieversorgungen stört.

Unterdessen zeigt der Konflikt keine Anzeichen einer Verlangsamung. US-Streitkräfte haben begonnen, Marines in die Region zu entsenden, während Israel weiterhin Angriffe auf iranisches Gebiet durchführt. Die Situation hat sich durch die Beteiligung der Huthi-Bewegung weiter verschärft, was Bedenken hinsichtlich regionaler Instabilität und Bedrohungen wichtiger Schifffahrtsrouten auslöst.