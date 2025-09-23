Painkiller wird bei der Veröffentlichung einen Roguelike-Modus namens Rogue Angel enthalten

HQ

Diejenigen, die im kommenden Oktober auf der Suche nach einem gewalttätigen und Doom -ähnlichen Action-Erlebnis sind, haben zweifellos Anshar Studios ' Painkiller in ihrem Kalender eingekreist. In diesem Spiel, das am 21. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint, geht es darum, nach Purgatory zu reisen und dann Horden von Dämonen niederzuwerfen und zu vernichten, um schließlich die Invasion des gefallenen Engels Azazel auf der Erde zu stoppen.

Während das Spiel einen vollständigen Kampagnenmodus bieten wird, der alleine mit computergesteuerten Gefährten oder kooperativ mit Freunden gespielt werden kann, wird es auch durch ein wahrscheinlich viel wiederspielbareres Unterfangen unterstützt, nämlich einen Roguelike-Modus.

Dies ist als Rogue Angel bekannt und es ist eine Erfahrung, die von der Hauptkampagne getrennt ist und in einem völlig anderen Bereich von Purgatory spielt. Ziel ist es, entweder alleine oder mit Freunden durch eine Reihe von prozedural generierten Arenen zu reisen und gleichzeitig Tarotkarten, Waffen und Gegenstände zu sammeln, bevor du dich herausfordernden Bossen stellst.

Rogue Angel wird bei der Veröffentlichung Teil des Painkiller -Erlebnisses sein, und da dies der Fall ist, könnt ihr euch den Trailer für den Modus unten ansehen.