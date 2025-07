Painkiller Vorschau: Doom trifft Vermintide

HQ

In Anbetracht des ungezügelten Erfolgs der Warhammer Tide -Reihe von Fatshark (Vermintide und Darktide, als Schlüsselbeispiele) und der Tatsache, dass wir als Spieler Doom nach mehreren Jahrzehnten immer noch wie kaum etwas anderes lieben, wäre es fair zu sagen, dass eine Art Kombination dieser beiden Ideen eine brillante Idee wäre, Nein? Entwickler Anshar Studios stimmt dem eindeutig zu, denn ich hatte kürzlich die Gelegenheit, Painkiller auszuprobieren, einen düsteren und brutalen kooperativen Ego-Shooter, der alles vereint, was diese beiden Titanen auszeichnet, und es zu einem herzzerreißenden, gewalttätigen und herausfordernden Action-Erlebnis verbindet, das perfekt für diejenigen ist, die ihren Puls im Oktober erhöhen wollen.

Aufbauend auf dem, was People Can Fly vor zwei Jahrzehnten populär gemacht hat, teilt Painkiller Mitte der 2020er Jahre viel von dieser ursprünglichen Brillanz, steigert aber das Spektakel und das Chaos. Man schlüpft in die Rolle eines von mehreren Charakteren, einem geschickten Dämonentöter, der in Purgatory gefangen ist und die Aufgabe hat, den Befehlen des Erzengels Metatron zu folgen, Aufgaben, die sich meistens darum drehen, in dämonenverseuchtes Gebiet vorzudringen und diese schrecklichen Kreaturen in blutige Lachen aus Knochen und Blut zu schießen. Ja, es werden keine Schläge ausgeteilt Painkiller, es ist von der ersten Minute an spannend und rücksichtslos, aber das ist genau das, was man in einem Spiel wie diesem sucht.

Jeder, der in letzter Zeit Doom: The Dark Ages gespielt hat, wird sich in Painkiller wie zu Hause fühlen. Die Levels haben ein großartiges mittelalterliches und satanisches Design, mit weiten, offenen Burgfestungen, die mit dichten Waldwegen kombiniert werden, die jeweils von Kreaturen bewohnt werden, die direkt aus deinen Albträumen gerissen wurden. Die Waffen sind grob und so konzipiert, dass sie Dämonen durchkauen, sei es in Form der präzisen und brutalen Stakegun, der markerschütternden Painkiller, der doppelläufigen Shotgun, die sogar den Slayer zum Grinsen bringen könnte, und so vieles mehr. Die Feinde reichen von einfachen Dämonen über gepanzerte Bedrohungen in der Luft bis hin zu unerbittlichen Bestien, von denen einige erfahrene Fans vielleicht wiedererkennen und viele auch unbekannt sein werden. Aber unabhängig von der Vielfalt all dieser Punkte bleibt das Ziel dasselbe, und das besteht darin, alle Dämonen, die sich dir in den Weg stellen, zu sprengen und zu durchschießen, und zwar so, dass du und deine Verbündeten gesund und in guter Verfassung bleiben, bereit und in der Lage, die nächste Herausforderung anzunehmen.

Hier trennt sich Painkiller von Doom, denn während sich die Spiele grundsätzlich sehr ähnlich mit einer Bewegungssuite spielen, die sich fast gespiegelt anfühlt, ähnelt die eigentliche Action und die Art und Weise, wie sie strukturiert ist, den Warhammer Tide -Titeln. Man schlüpft in eine Mission, entweder alleine mit Bot-Gefährten oder mit anderen Spielern, und das Ziel ist es, dieses langwierige Level zu durcharbeiten, während man auf dem Weg dorthin mehrere Herausforderungen und Aufgaben abhakt. Zum größten Teil steht das Töten von Dämonen auf dem Speiseplan, aber es gibt Momente, in denen man Tanks mit Blut füllen oder eine immense Boss-Bedrohung überwinden muss, während man den Horden und Horden von Dämonen, die Painkiller wirft, ausweicht und sich durchbeißt. Auch hier ist es sehr Doom trifft auf Warhammer und das ist eine gute Sache, denn die kooperative Aktion ist zwar wichtig, dass man als Trupp arbeitet, aber immer noch sehr darauf ausgerichtet, wie einzelne Spieler arbeiten, was es einem ermöglicht, sich flüssig in einem Level zu bewegen und Dämonen athletisch niederzuschießen, um den bestmöglichen Eindruck von der Slayer zu erhalten.

Das Kern-Gameplay ist von hoher Qualität und wird dich fesseln, aber die große Frage bei einem Projekt wie diesem ist, wie es alles andere um das Gameplay herum verpackt, um eine überzeugende Fortschrittsstruktur zu bieten. Hier wird es die meisten Fragen für Painkiller geben, da meine Zeit mit dem Spiel gezeigt hat, dass die verschiedenen Charaktere glücklicherweise bestenfalls geringfügige Unterschiede aufweisen (d.h. einer verursacht etwas mehr Schaden, während der andere 50% mehr Munition hat), aber die Waffen und die anpassbaren Tarot Karten sorgen für zusätzliche Dynamik, die zwar überzeugend ist, sind an ein Währungssystem gebunden, das im Laufe der Stunden seine Beine verlieren kann.

Während man jede Mission und jedes Level erkundet, muss man Gold aufheben und Truhen öffnen, um effektive Fertigkeitspunkte zu finden, mit denen man diese Ressourcen horten und ausgeben kann, wenn man in den Hub-Bereich zurückkehrt. Zu den Optionen gehören Waffen-Upgrades, die die Funktionsweise deiner Waffen erheblich verändern (z. B. das Hinzufügen von drei Pfählen pro Schuss auf deinem Stakegun oder die Anpassung der Funktionsweise des alternativen Feuers von Electrodriver ) und Tarot -Karten, die als Modifikatoren fungieren, aber einen Haken haben. Tarot muss, wie in der Realität, gezogen werden, was bedeutet, dass man Gold ausgibt und dann eine von mehreren Karten auswählen kann, die man seiner Sammlung hinzufügen möchte. Es ist bestenfalls eine feine Mechanik, aber in Kombination mit traditionelleren Waffen-Upgrades frage ich mich, ob Painkiller die Variation haben wird, um Spieler zu unterstützen, die ähnliche Missionen immer wieder annehmen wollen, aber auf einem härteren Schwierigkeitsgrad für etwas bessere Belohnungen.

Aber ich möchte auch hinzufügen, dass dies vielleicht eine kleine Unannehmlichkeit und Sorge ist, da diejenigen, die nach einer Doom/Tide -ähnlichen Erfahrung suchen, die sie mit Freunden machen können, viel zu lieben in Painkiller finden werden. Es trifft alle Kernbausteine auf den Punkt, sei es flüssige und erfüllende Bewegungen, Schießen und Action sowie brutale und rücksichtslose Kämpfe, die in Kombination mit einem donnernden Soundtrack dein Herz klopfen lassen, als wäre man in einem Moshpit. Die Waffen und Feinde sind einprägsam und einzigartig und die Charaktere und das Klassensystem sind ziemlich subtil und definieren das Erlebnis nicht auf die gleiche Weise, wie es selbst die Tide -Spiele tun. Und das alles in einem Spiel, das sich reibungslos und ohne Probleme spielt und gleichzeitig absolut umwerfend aussieht. Wenn du dich nach Jahren des Darktide nach einer neuen Herausforderung gesehnt hast und eine neue dämonische Mission brauchst, die du nach dem Sieg über Ahzrak in The Dark Ages erfüllen kannst, könnte Painkiller deine nächste Obsession sein, wenn es am 9. Oktober erscheint.