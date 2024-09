Paddington-Star Ben Whishaw denkt nicht, dass er als Q zurückkehrt: "Neustart mit neuer Besetzung!"

HQ

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Schauspieler in den verschiedenen Rollen der James-Bond-Franchise kommen und gehen. Nicht nur die Titelfigur hat viele Male ihr Gesicht gewechselt, sondern auch seine unterstützenden Verbündeten, sei es M, Q, Ms. Moneypenny und so weiter. Es sieht so aus, als ob wir jetzt, da Daniel Craig die Rolle verlassen hat, auch auf eine umfassende Überarbeitung der Besetzung vorbereitet sind, was der aktuelle Q-Schauspieler und Paddington -Legende Ben Whishaw in einem Statement auf Sunday with Laura Keunssberg auf der BBC enthüllte (danke, The Independent).

Whishaw fügt hinzu: "Ich glaube nicht, dass ich im nächsten Spiel dabei sein werde. Ich denke, sie werden wieder von vorne anfangen, und mit einer neuen Besetzung, einer völlig neuen Besetzung. Ich glaube, das ist meine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung."

Wenn dies der Fall sein sollte, wer sollte Ihrer Meinung nach die Rolle des Q übernehmen? Sollte es ein jüngeres Gesicht sein, wie es bei Whishaw der Fall war, oder stattdessen eine ältere Person, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben?