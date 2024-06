Paddington kehrt im Trailer zu Paddington in Peru zu seinen skurrilen Eskapaden zurück

HQ

Paddington ist zurück, und es scheint, dass Rishi Sunak in seinem Universum wirklich dafür gesorgt hat, dass Einwanderer weggeflogen werden, da der arme Bär nach Peru zurückgeschickt wird. Natürlich nur für einen fröhlichen Urlaub, damit er Tante Lucy sehen und nachsehen kann, woher er kommt.

Der erste Trailer von Paddington in Peru ist da, und obwohl wir Sally Hawkins verpassen (ihre Figur wurde durch Emily Mortimer ersetzt), bekommen wir einige große Stars in der Besetzung, wie Olivia Colman und Antonio Banderas.

Schauen Sie sich den Trailer unten selbst an. Paddington in Peru feiert am 8. November in Großbritannien Premiere, und im Rest der Welt wird es im Januar 2025 erscheinen, wie es aussieht.