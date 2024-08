Paddington in Peru sieht im neuesten Teaser entzückend aus

HQ

Einer der wenigen aktuellen Vorteile des Lebens in Großbritannien besteht darin, dass Sie im November in die Kinos strömen können, um den entzückenden dritten Film der Live-Action-Paddington-Filmreihe zu sehen - mit diesem als Paddington in Peru bekannt - lange bevor der Film in den USA und anderswo auf der Welt erscheint.

Apropos USA: Ein neuer Teaser-Trailer für den Film wurde veröffentlicht, der sich an amerikanische Fans richtet, aber er zeigt immer noch einen weiteren großartigen Blick auf einen der zweifellos besten und charmantesten Filme des Jahres.

Paddington in Peru wird am 8. November in Großbritannien debütieren und dann in den folgenden Monaten eine breitere Veröffentlichung erhalten.