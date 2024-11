HQ

Eine Zeit lang war Paddington 2 der am höchsten bewertete Film aller Zeiten. Eine negative Kritik warf den Film in den Sack und band ihn mit einem wenig bekannten Film namens Citizen Kane in Verbindung. Trotzdem ist das Vermächtnis da, und Paul King hatte eine Herkulesaufgabe vor sich, als er Paddington in Peru machte. Mehr als sechs Jahre nach dem letzten Film haben wir die Familie Brown wieder versammelt (diesmal mit einer anderen Mutter) und sind in Paddingtons Welt zurückgekehrt, in der Positivität, Höflichkeit und gutherzige Possen an erster Stelle stehen.

Anstatt Paddington noch einmal als Fisch auf dem Trockenen in London zu zeigen, machen wir stattdessen eine Reise nach Südamerika, wo der Bär in Peru nach seiner geliebten Tante Lucy sucht, einem Ort, den er einst seine Heimat nannte. Die Familie Brown schließt sich dieser Reise natürlich an, ebenso wie die Newcomer Olivia Colman und Antonio Banderas. Die allgemeine Handlung ist einfach und vorhersehbar, aber sie bietet zwei brillante Leistungen von Colman und Banderas. Erstere spielt die Reverend Mother im Heim für pensionierte Bären, die praktisch in jeder Szene in die Kamera zwinkert und einen wissen lässt, wer sie ist und was sie vorhat, während sie eine so komödiantische Fassade aufrechterhält, dass man nicht anders kann, als sich darauf einzulassen. Sie hat sich wirklich in diesen Film gestürzt und ihn manchmal eher zu einem Bühnenstück gemacht, ihr Charisma schwebt durch die Leinwand und beruhigt leicht die Bedenken, die ich in der Anfangsphase des Films hatte.

Banderas trägt auch seinen Teil dazu bei, dass dies der lustigste Paddington-Film ist. Als Bootskapitän mit einer komplizierten Familiengeschichte wird er oft von den Geistern seiner Vorfahren heimgesucht, die er alle in einer ähnlichen Anspielung auf Phoenix Buchanans multiple Persönlichkeiten von der Bühne spielt. Sowohl Colman als auch Banderas sorgen im gesamten Film für eine große komödiantische Abwechslung, was bedeutet, dass wir uns nicht nur auf Paddingtons Possen und Possenreißereien verlassen müssen, obwohl es auch davon jede Menge gibt.

HQ

Werbung:

Unsere wiederkehrenden Darsteller haben sich direkt wieder in ihre Darbietungen eingefügt, insbesondere Ben Whishaw, die Stimme von Paddington selbst. Einmal mehr gelingt es Whishaw, dem marmeladenliebenden Bären eine kindliche Unschuld sowie ein weises Verständnis entgegenzubringen. Es ist eine schwierige Balance, die den Charakter gleichzeitig liebenswert, liebenswert und albern erscheinen lässt, aber Whishaw lässt es leicht aussehen. Die VFX-Künstler haben mit Paddington wieder einmal phänomenale Arbeit geleistet, denn der Bär ist nach wie vor einer der besten CGI-Charaktere, die wir je gesehen haben, und kann es mit Leuten wie Davy Jones aus dem Film Fluch der Karibik aufnehmen. An anderer Stelle sind die visuellen Effekte ähnlich beeindruckend, obwohl sich die Beleuchtung in Paddington in Peru manchmal etwas übermäßig exponiert anfühlt, eher wie eine Werbung für das Land als ein Film, der darin spielt. Trotzdem lenkt er nicht absichtlich ab, und Paddington in Peru bleibt ein visueller Leckerbissen wie die anderen Filme, nur ohne die Kulisse Londons. Traurige Nachrichten für die Anglophilen da draußen.

Wie man es von einem Paddington-Film erwarten würde, gibt es einige herzerwärmende und herzzerreißende Momente, die überall verstreut sind. Meistens existieren diese gegen Ende und werden am besten serviert, wenn sie sich um Paddington selbst drehen. Wie wir noch sehen werden, funktioniert der Handlungsbogen um Mrs. Brown, die ihre Familie wieder in die gute alte Zeit zurückversetzen will, nicht wirklich, und so liegt es an diesen großen braunen Augen, das emotionale Gewicht des Films zu tragen. Glücklicherweise ist das gut gemacht, aber anders als in Paddington oder seiner Fortsetzung hat man nicht das Gefühl, dass es in Paddington in Peru das gleiche Gewicht gibt. In den früheren Filmen fühlte es sich so an, als würde Paddington die Welt zu einem besseren Ort machen, mit einem harten Blick nach dem anderen, während es in diesem Film, da er auf einer persönlicheren Suche ist, nur darum geht, Tante Lucy zu finden. Ja, einigen Leuten wird auf dem Weg geholfen, aber hauptsächlich hofft das Publikum, dass Paddington für diesen Film Erfolg hat, während sich in der Vergangenheit die Rollen fast vertauscht anfühlten, als ob dieser kleine Bär das Beste für alle und jeden hoffte, wobei sich diese Wärme noch lange nach dem Abspann auf einen ausbreitet.

Wie ich oben angedeutet habe, rühren einige der Probleme der Handlung von dieser neuen Besetzung von Mrs. Brown her. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich verehre Emily Mortimer und denke, dass sie mit dem, was ihr gegeben wurde, hervorragende Arbeit geleistet hat, das Problem ist, dass das, was ihr gegeben wurde, sich nicht sehr überzeugend anfühlt. Da die Kinder seit dem letzten Paddington-Film erwachsen sind, erinnert sich Mrs. Brown an all die Zeit, die sie zusammen auf dem Sofa verbracht haben. Nur, dass jeder, der Augen hat, sehen kann, dass es nicht mehr dieselbe ist, Mrs. Brown. Sally Hawkins kannte diese Kinder so gut, Emily Mortimer nicht. Es fügt dem emotionalen Kern der Brown-Familie dieses falsche Gefühl hinzu, da es sehr schwer ist, über die Tatsache hinwegzusehen, dass Emily Mortimer bei den Ereignissen, bei denen sie angeblich anwesend war, einfach nicht da war. Es gibt sogar einen Moment, in dem sie weint, wenn sie sich an die Zeit erinnert, als sie Paddington zum ersten Mal getroffen hat, was sich einfach sehr surreal anfühlt, wenn man bedenkt, dass es sich wieder einmal um eine andere Schauspielerin handelt. Sie können nicht einmal Aufnahmen aus den alten Filmen für diese Rückblende wiederverwenden, wie wieder einmal Mortimer. Nicht. Dort. Es ist manchmal ziemlich verwirrend und lenkt am Ende so ab, dass es schwer ist, sich mit ganzem Herzen in die Fiktion zu stürzen. Was nicht hilft, ist, dass die Handlungsbögen des Rests der Browns so gut wie nicht vorhanden sind, wobei Mr. Brown wieder einmal etwas Extremes tun muss, obwohl er eine sehr zurückhaltende Person ist. Sie versuchen, es mit Hailey Atwell mit amerikanischem Akzent aufzufrischen, aber ansonsten fühlt es sich fast identisch mit der Mr. Brown-Nebenhandlung von Paddington 2 an, ohne das zutiefst befriedigende Ende.

Werbung:

Paddington in Peru ist sicherlich der schlechteste der Paddington-Filme, aber es ist ein ziemlicher Vorteil für diese Trilogie, dass der am wenigsten beeindruckende Beitrag immer noch ein weitgehend großartiger Film ist. Ich werde es nicht so eilig haben, es mir noch einmal anzusehen, da ich Paddington 2 bin, aber dieses Abenteuer in Peru ist immer noch eine herzerwärmende Art, einen Abend oder Nachmittag zu verbringen, mit vielen komödiantischen Momenten und einer Besetzung, die von zwei schwergewichtigen Newcomern verstärkt wird.