Paddington-Copyright-Inhaber verklagen Spitting Image nach Podcast-Sketch

HQ

Paddington gegen Paddington: der Kampf der Bären. Das mag sich nach einer seltsamen Wendung in der Filmreihe anhören, aber es ist stattdessen der Rechtsfall, den wir sehen werden, wenn der Paddington-Filmproduzent StudioCanal und die Rechteinhaber von Paddington den Spitting Image-Produzenten Avalon für seine Darstellung des geliebten Bären in einer kürzlichen Folge verklagen.

In dem YouTube-Sketch sehen wir einen Podcast, der von Prinz Harry moderiert wird, und einen angeblichen Paddington-Bären. Paddington sieht aus, als hätte er in dem Sketch ein paar harte Jahre hinter sich, und er hält sich nicht zurück, zu fluchen, sich auf Drogenkonsum zu beziehen und im Grunde nicht der Kindheitsheld zu sein, der er in den Hauptfilmen ist.

Wie zuerst von Deadline berichtet, werden die Kläger von der Anwaltskanzlei Edwin Coe vertreten und haben vor dem Obersten Gerichtshof eine Klage eingereicht, in der sie Bedenken hinsichtlich des Urheberrechts und des Designrechts geltend machen. Es kommt Monate nach der Ausstrahlung des Spitting Image-Sketches, und obwohl der Grund für die Einreichung nicht explizit genannt wurde, braucht es nicht viel Detektivarbeit, um dies herauszufinden, wenn man bedenkt, wen die Kläger verklagen.

Werbung: