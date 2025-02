Paddington Bär wird von russischen Cyberware-Hackern erpresst

HQ

Halten Sie Ihre mit Marmeladensandwiches gefüllten Hüte fest, Leute, denn wir haben einige Neuigkeiten, die Sie fest glauben werden. Die Firma, die den Nachlass von Michael Bond, dem Schöpfer von Paddington, vertritt, wurde kürzlich gehackt, und der peruanische Bär selbst wird als Lösegeld gehalten.

Nun, nicht wirklich. Wie The Sun berichtet, forderte die Hackergruppe Rhysida, die vermutlich in Russland ansässig ist, von der Londoner Firma die Zahlung eines Lösegelds, um zu verhindern, dass sensible Daten durchsickern. Bei diesen Daten handelt es sich wahrscheinlich um persönliche Informationen von Personen in der Firma, aber sie könnten auch Informationen enthalten, die sich auf den Nachlass von Bond und das geistige Eigentum von Paddington beziehen.

Die Firma hat sich seitdem geweigert, das Lösegeld zu zahlen, und die Met Police eingeschaltet. Die Firma - The Agency - hat den Hack in einem Brief an Kunden bestätigt, der von Chefin Judy Edmonds geschickt wurde, die schrieb: "Wir haben Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit unserer Systeme zu gewährleisten, und überwachen sie weiterhin mit Priorität genau."

