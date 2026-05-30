Paddington 4 nimmt Viep-Autoren und Paddington in Peru Regisseur

Endlich gibt es gute Nachrichten bezüglich der Produktion von Paddington 4, denn der Realfilm, der weiterhin das Leben des niedlichen, marmeladliebenden Braunbären dokumentieren wird, hat seine Drehbuchautoren und seinen Regisseur gefunden.

In einem Bericht von Variety heißt es, dass Douglas Wilson zur Serie zurückkehren wird, um Paddington 4 zu inszenieren, nachdem er Paddington in Peru, das neueste Kapitel der Reihe, inszeniert hat. Hinzu kommt die Nachricht, dass Veep-Schöpfer Armando Iannucci das Drehbuch zusammen mit Simon Blackwell schreiben wird, der Veep mitgeschrieben und auch die andere politische Dramedy The Thick of It geschaffen hat.

Es gibt wenig mehr über den Film zu erzählen, aber was wir wissen, ist, dass der Film auf dem Weg von StudioCanal ist. Es wurde kein Datum für den Beginn der Dreharbeiten festgelegt, und ebenso wurde kein Premierentermin genannt, was bedeutet, dass wir noch ein paar Jahre warten müssen, bis der beliebteste Bär Großbritanniens wieder auf die Kinoleinwand kommt.