Paddington 4 befindet sich neben einer TV-Serie in der Entwicklung

HQ

Paddington scheint die Welt zu erobern, denn das Produktionsstudio Studiocanal hat große Pläne mit dem höflichen peruanischen Bären. Nach einer weiteren beliebten Filmveröffentlichung gibt es nicht die Absicht, Paddingtons Lauf zu verlangsamen, da das Studio stattdessen Wege findet, dieses Franchise auszubauen.

Im Gespräch mit Deadline verriet Anna Marsh, CEO von Studiocanal, dass sich derzeit ein vierter Film in der Entwicklung befindet und dass auch eine TV-Serie kommen wird. "Es wird einen vierten Film geben", bestätigte sie. "Wir denken über die nächsten Filme nach und arbeiten an einer neuen TV-Serie sowie dem Bühnenshow-Musical mit Sonia Friedman und Eliza Lumley."

Paddington in Peru, der dritte Film der Reihe, spielte 104 Millionen Dollar an den Kinokassen ein, ohne in wichtigen Ländern wie den USA, Korea, Frankreich und Deutschland veröffentlicht zu werden. Studiocanal plant, mit Paddington und seiner Marke als Ganzes weltweit zu expandieren und sowohl die USA als auch Afrika zu erreichen.