Pacman ist in Everybody's Golf Hot Shots spielbar und wird am 5. September veröffentlicht Wir haben einen neuen Trailer beim PlayStation State of Play bekommen.

HQ Das kommende Arcade-Golfspiel Everybody's Golf Hot Shots hat sich gestern Abend beim State of Play wieder gezeigt. Dort haben wir herausgefunden, dass diejenigen, die das Spiel vorbestellen, einen Bonus in Form von Pac-Man als spielbarem Charakter erhalten. Wir werden mit einem Herausforderungsmodus für den Einzelspielermodus verwöhnt, in dem ihr gegen eine Vielzahl von farbenfrohen Charakteren spielt, einem Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler mit einem einzigen Controller oder gegen Online-Gegner. Zu guter Letzt wurde ein Wacky Golf-Modus hinzugefügt, bei dem es sich um eine andere Variante des Golfsports handelt, die alle zusammen spielen können. Wir haben auch ein Veröffentlichungsdatum, das ist der 5. September. Everybody's Golf Hot Shots wird für PlayStation 5, Nintendo Switch/Switch 2 und PC veröffentlicht. HQ