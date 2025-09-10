Pacific Drive wird später in diesem Jahr mit neuer Spuk-Erweiterung erweitert

HQ

Entwickler Ironwood Studios hat angekündigt, dass sein Survival-Spiel Pacific Drive bald wachsen und expandieren wird. Im Laufe dieses Jahres können wir damit rechnen, dass die Erweiterung Whispers in the Woods eintrifft, und wenn es soweit ist, werden wir noch einen weiteren Grund haben, zur Olympic Zone zurückzukehren.

Was diese Erweiterung mit sich bringen wird, so wird uns gesagt, dass eine Gruppe von Anomaly -basierten Fanatikern aufsteigen wird, die die Wälder bewohnen und ihr Territorium mit eigenartigen Symbolen und Bildnissen markieren. Die Idee ist, mehr über diese Gruppe zu erfahren, indem du mit ihren Altären interagierst, um Zugang zu neuen Artefakten zu erhalten, die du deinem Kombi hinzufügen kannst, und um zu verbessern, wie er die gefährliche Umgebung erobern kann.

Der Zugriff auf Whispers in the Woods scheint auch ziemlich einfach zu sein, da Sie das Erlebnis nach den ersten Stunden des Hauptspiels beginnen können, in dem ein neuer Teil der Wälder von Olympic Zone zum Erkunden zugänglich wird.

Das genaue Veröffentlichungsdatum der Erweiterung wurde noch nicht bestätigt, aber wir wissen, dass sie später in diesem Jahr für PC und PS5 erhältlich sein wird. Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an.