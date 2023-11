Pacific Drive startet in einem sehr geschäftigen Februar

HQ

Ben war nicht besonders beeindruckt von Pacific Drive, nachdem er es im Februar gesehen hatte, und war besonders besorgt über seine Langlebigkeit. Dann war es ein gutes Zeichen, dass Ironwood Studios vor einigen Monaten beschlossen hat, das Spiel auf "Anfang 2024" zu verschieben. Es muss gesagt werden, dass sie entweder wirklich dumm oder sehr selbstbewusst sind.

Denn der neue Trailer unten verrät, dass Pacific Drive am 22. Februar für PC und PS5 erscheinen soll. Das ist der gleiche Monat wie Final Fantasy VII: Rebirth, Persona 3 Reload, Suicide Squad: Kill the Justice League, Helldivers II, Banishers: Ghosts of New Eden, Skull and Bones und mehr, also wird es interessant sein zu sehen, ob es in einem so vollgepackten Monat heraussticht.