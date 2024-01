Pacific Drive erhält einen neuen, erweiterten Gameplay-Look

HQ

In weniger als einem Monat werden wir den Start von Pacific Drive sehen. Das neue Survival-Spiel, in dem du und dein Auto gegen eine seltsame übernatürliche Neuinterpretation des pazifischen Nordwestens antreten müsst, ist eine der großen Veröffentlichungen, die ihr im nächsten Monat im Auge behalten solltet, und jetzt haben wir einen erweiterten Gameplay-Look.

Erzählt von Creative Director Alex Dracott und Game Director Seth Rosen, bekommen wir fast 10 Minuten Upgraden, Herstellen, Sammeln und Reisen in die feindliche, fremde Wildnis, die uns erwartet.

Schaut euch das Gameplay-Video unten an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Pacific Drive erscheint am 22. Februar für PS5 und PC.