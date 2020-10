Pachter: "Xbox nimmt in der nächsten Generation maximal 45 Prozent Marktanteil ein"

Microsoft war in den letzten Jahren sehr aggressiv im Gaming-Sektor unterwegs. Große Investitionen in verschiedene Entwicklerteams werden in Zukunft das Games-Line-Up der Xbox Game Studios stärken, zudem wurde die PC-Community stärker mit den Xbox-Spielern vereint. Sogar im Games-Streaming-Bereich kann das Unternehmen dank xCloud handfeste Ergebnisse vorweisen.

Trotz alledem glaubt der berühmte Marktanalyst Michael Pachter nicht, dass sich Microsoft auf den größten Marktanteil setzen kann. In einem Interview mit Gamingbolt sagt der Wirtschaftsexperte, dass Microsoft maximal 45 Prozent des Marktes übernehmen wird, was vor allem auf die Markentreue zu Sony in Japan und Europa zurückzuführen sei:

"Ich denke, dass der [Xbox] Game Pass das Xbox-Publikum vergrößern wird. Ich denke auch, dass der [Xbox] Game Pass, Xbox Live Gold und eine Xbox-Konsole für 40 US-Dollar pro Monat einen gewissen Marktanteil bringen. Ich würde also sagen, dass Xbox im besten Fall 45 Prozent des Marktes einnimmt und Sony 55 Prozent behält. Im schlimmsten Fall wird es 60 zu 40 Prozent sein. Es wird für Microsoft schwierig sein, über die Hälfte zu kommen, weil Sony eine großartige Marke mit treuen Fans in Japan und Europa hat. Ich denke, sie werden einige Kunden mit der günstigeren Xbox gewinnen, einige kommen mit dem [Xbox] Game Pass, einige durch die Bethesda-Akquisition [oder] von anderen Akquisitionen, die sie getätigt haben. Aber es wird ihnen schwer fallen, insgesamt über 50 Prozent zu steigen."

Dass Nintendo und andere Konkurrenten ganz und gar aus der Gleichung rausgenommen werden, ist natürlich beabsichtigt. Der Preispunkt von 40 US-Dollar im Monat bezieht sich übrigens auf spezielle Promotionen ("Xbox All Access"), die hierzulande nicht verfügbar sind. Was haltet ihr von Pachters Prognose?