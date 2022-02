Pachter: Sony hat Bungie mit Geld geradezu beworfen

HQ

Dass Sony die ehemaligen Halo-Entwickler Bungie (die nun an Destiny 2 arbeiten) aufkauft, war die größte Meldung der vergangenen Woche. Sony wird 3,6 Milliarden US-Dollar für das Entwicklerteam zahlen, damit sie ihnen in Zukunft bei Live-Service-Projekten unter die Arme greifen. In einem Interview mit Yahoo Finance verrät der Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities, dass diese Akquise eine wirtschaftliche Fehlentscheidung sei. Seiner Meinung nach ist der Preis für das Unternehmen "viel" zu hoch angesetzt worden, was er mit Vergleichsdaten aus der Vergangenheit untermauert:

"Der Activision-Deal und die Akquise von Zynga wurden beide abgeschlossen, währen [die jeweiligen Firmen] einen jüngsten Hochstand bei den Aktien [erlebten]. [Die jeweiligen Summen waren hoch,] aber keiner der Käufer hat wirklich zu viel bezahlt. Bungie hingegen ging für 4 Millionen US-Dollar pro Entwickler [an Sony]. Die meisten Deals liegen zwischen 250.000 und einer Million Dollar [pro Mitarbeiter]. Ich habe Deals gesehen, die [...] bis zu 2 Millionen Dollar pro Entwickler erreichten, aber das ist verrückt."

Pachter glaubt deshalb, dass Sony diese hohe Summe als Antwort auf die geplante Akquise von Activision Blizzard durch Microsoft investiert hat: "Um [dieses Geschäft] einzuordnen und zu kontrastieren: EA kaufte Respawn [Entertainment] mit 400 Entwicklern vor drei oder vier Jahren für 700 Millionen US-Dollar. Diese Leute generieren im Jahr 700 Millionen US-Dollar. Bungies Einnahmen liegen im Jahr bei etwa 200 Millionen US-Dollar. Ich glaube, dass Sony für Bungie viel zu viel bezahlt hat. Ich sehe darin eher ein Statement, dass [sie] Microsoft nicht so einfach den Vorrang lassen und deshalb aus Verzweiflung irgendetwas gekauft haben. Es ist einfach kein Geschäft, das für mich besonders viel Sinn ergibt. Die anderen aber schon."

Quelle: Gamingbolt.