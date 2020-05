Pachter: PS5 kostet vielleicht 500 US-Dollar, Xbox Series X möglicherweise günstiger

Zum Einstieg in diese News wollen wir direkt feststellen, dass weder Microsoft noch Sony in den vergangenen Wochen etwas über den Preis ihrer kommenden Konsolen gesagt haben. Wie teuer die Xbox Series X und die Playstation 5 sind, darüber gibt es noch keine gesicherten Informationen. Beide Unternehmen haben jedoch klargestellt, dass die Konkurrenz einen wichtigen Einfluss auf die Preisgestaltung haben wird. Hier endet zwar das gesicherte Wissen, doch die meisten Analysten haben weitere Ideen.

Einige Experten scheinen sich einig zu sein, dass die neue Hardware teuer wird. Sony hat eine maßgeschneiderte SSD-Lösung für die Playstation 5 ausgewählt, die angeblich mit einem entsprechend kostspieligen Kühlsystem daherkommt. Der berühmte Branchenexperte Michael Pachter von Wedbush Securities hat sich damit eingehender befasst und mit dem Produzenten (und Moderator) der Game Awards, Geoff Keighly, über den möglichen Preis der neuen Konsolen gesprochen.

Pachter geht davon aus, dass sich die Playstation 5 preislich am Beispiel der Xbox One X orientieren wird. Das Teil soll also rund 500 US-Dollar kosten. Seiner Meinung nach könnte die leistungsstärkere Xbox Series X möglicherweise von Microsoft subventioniert werden, damit sie zum gleichen Preis verkauft wird, zu dem die Playstation 4 damals gestartet wurde - 400 US-Dollar. Pachter ist nicht der erste Analyst, der diese Preisspanne für realistisch hält, doch ob das am Ende wirklich der Wahrheit entspricht, werden wir erst in einigen Monaten erfahren.

Hinweis: Das Bild der PS5 ist nicht echt, sondern Wunschdenken von Fans.

