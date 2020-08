Pacer ab 17. August in Überschallgeschwindigkeit unterwegs

R8 Games entwickeln ein Spiel im Stile von Wipeout, das auf den Namen Pacer hört. Im Hochgeschwindigkeits-Anti-Gravitations-Racer düsen wir ab dem 17. August in fünf unterschiedlichen Fahrzeugtypen solo oder online über 14 Strecken und genießen dabei das rasante Tempo. Der Wipeout-Komponist Tim Wright hat für diesen Titel einen eigenen Soundtrack erstellt, der die Spieler auf PS4, PC und Xbox One während der halsbrecherischen Fahrt sicherlich in ihre Sitze drücken wird. Insgesamt acht Spielmodi stehen laut Pressemitteilung zur Verfügung, bis zu zehn Raser dürfen gleichzeitig über die Strecken huschen. Neue Screenshots und ein protziges Video zum bevorstehenden Verkaufsstart findet ihr am Ende dieser Meldung:

