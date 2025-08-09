Pac-Man World 2 Re-Pac Trailer zeigt atemberaubende 4K-Überarbeitung

HQ

Bandai Namcos stets hungriges Maskottchen feiert ein Comeback, denn eines seiner denkwürdigsten Abenteuer wird für die moderne Konsolenära neu aufgelegt, und Pac-Man World 2 Re-Pac sieht in seinem neuen Trailer skandalös gut aus. Der Clip zeigt das Original von 2002 Seite an Seite mit dem Remake, komplett mit aktualisierten Texturen, einer viel flüssigeren Framerate und jeder Menge zusätzlichem visuellem Flair. Es lässt das alte PlayStation 2-Abenteuer wie eine abgenutzte VHS-Kassette aussehen, die in funkelnden 4K-Kristall gegossen wurde.

Aber es ist nicht nur eine grafische Verjüngungskur. Der Trailer zeigt auch neue Gameplay-Mechaniken wie eine Sprung-Ziel-Hilfe, verbesserte Bosskämpfe - vor allem gegen Clydes Killerfrosch - sowie neu gestaltete Versionen von ikonischen Umgebungen und Feinden. Die Spieler können sich auch auf größere Levels, mehr Sammlerstücke, neu aufgenommene Sprachausgabe und sogar den Koop-Modus freuen, in dem ein zweiter Spieler die Kontrolle über eine Pac-Drohne übernimmt - nicht ganz unähnlich dem Konzept von Mario Odyssey.

Pac-Man World 2 Re-Pac erscheint am 26. September auf fast allen Plattformen (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 und Steam). Sowohl eine digitale als auch eine digitale Deluxe-Edition wird für diejenigen erhältlich sein, die das "Alles-Extra"-Paket wünschen. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

Hast du Pac-Man World 2 damals gespielt und wirst du dir diese neue Version holen?