Pac-Man kommt morgen nach Sonic Racing: Crossworlds

Ende 2025 begannen Gerüchte zu kursieren, dass Pac-Man als Teil seiner vielen verschiedenen Season Pass Crossover zu Sonic Racing: Crossworlds kommen würde. Es wurde nichts Offizielles darüber versprochen, wann dies passieren könnte, aber jetzt haben wir mehr Informationen.

Sega hat bekannt gegeben, dass der Pac-Man Pack bereits morgen, am 7. Januar 2026, erscheinen wird, in dem eine Reihe neuer Fahrer, ein neues Kart, Strecken und mehr ins Spiel kommen wird. Das volle Ausmaß dieses Pakets steht noch aus, da bisher nur ein kurzer Teaser-Trailer erschienen ist.

Was wir wissen, ist, dass das laufende Season Pass Bündel eine Mega Man Crossover nach Pac-Man sieht, und danach können wir nach Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem und auch etwas Avatar: The Last Airbender -releiert schauen.

Wirst du dir morgen die Pac-Man Pack anschauen?