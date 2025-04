Pac-Man ist endlich in Volkswagen-Autos spielbar

Gaming im Auto wird immer beliebter, da neuere Modelle weiterhin größere und komplexere Infotainment-Suiten unterstützen, die als Ort zum Spielen einer Handvoll Videospiele dienen können. Zu diesem Zweck hat Volkswagen trotz der Bemühungen von Tesla, die zum Beispiel einige der neuesten und anspruchsvollsten Spiele in ihre Autos bringen wollten, stattdessen in die Vergangenheit geschaut und sich mit Bandai Namco zusammengetan, um Pac-Man in seine Fahrzeuge zu bringen.

Mit dem AirConsole -System ermöglicht dies dem Fahrer oder Beifahrer, Pac-Man Championship Edition über seine Infotainment-Suite zu spielen, wobei das Armaturenbrett als Display und das Smartphone als Controller verwendet wird. Sie müssen geparkt und stationär sein, um das Spiel zu spielen, was klug ist, da das Letzte, was jemand will, Hochgeschwindigkeitsunfälle sind, weil die Leute zu sehr mit der Jagd nach Highscores beschäftigt sind. Andernfalls kann die Pac-Man -Inklusion auch mit bestimmten Immersionsfunktionen im Auto kombiniert werden, um das Erlebnis weiter zu verbessern, z. B. durch automatische Anpassung der Innenbeleuchtung, um das Gameplay in den entsprechenden Modellen widerzuspiegeln.

Je nachdem, welche VW-Modelle in der Lage sein werden, Pac-Man zu spielen, handelt es sich insbesondere um den ID. 7, ID. 5, ID. 4 und ID. 3, vorausgesetzt, jeder läuft die neueste Iteration von ID. Software 4.0 sowie die 2025er Iterationen von Tayron, Passat, Tiguan, Golf Variant und regulär Golf. Sie benötigen außerdem ein VW ID-Konto und ein aktives VW Connect Plus -Abonnement sowie eine Internetverbindung auf Ihrem Smartphone, um das Spiel zu spielen, oh, und Sie müssen das Spiel auch im Voraus von der In-Car Shop herunterladen.

Werbung: