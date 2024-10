Ozzy Osbourne und Cher führen die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame 2024 an Dave Matthews Band und Foreigner schafften es ebenfalls.

HQ Am Wochenende wurden einige der berühmtesten und legendärsten Rockstars aller Zeiten bei der Einführungszeremonie der Rock & Roll Hall of Fame 2024 geehrt. Die Veranstaltung fand in Cleveland, USA, statt und brachte einige der herausragendsten Musiker der heutigen Zeit auf die Bühne. Gleichzeitig wurden einige der bedeutendsten Namen der Vergangenheit für ihren Einfluss auf das Genre gewürdigt. Vor diesem Hintergrund sind die acht Neuzugänge für den Hall of Fame im Jahr 2024 wie folgt:

Mary J. Blige



Cher



Dave Matthews Band



Ausländer



Peter Frampton



Kool & die Gang



Ozzy Osbourne



Ein Stamm namens Quest

Es gab eine Reihe zusätzlicher Auszeichnungen, wobei Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick und Norman Whitfield Musical Excellence Awards erhielten, während Alexis Korner, John Mayall und Big Mama Thornton Musical Influence Awards erhielten. Die letzte Auszeichnung ging an Suzanne de Passe, die mit dem Ahmet Ertegun Award ausgezeichnet wurde. Da diese Legenden wieder einmal ihre Ehre bekommen, wer ist Ihrer Meinung nach ein Favorit für die Aufnahme im Jahr 2025?