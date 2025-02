Ozzy Osbourne und Black Sabbath werden im Juli das Mega-Metal-Konzert in Birmingham headlinen

HQ

Wer ein bisschen Metal liebt, sollte sich das bevorstehende Mega-Konzert nicht entgehen lassen, das im Sommer in Birmingham geplant ist. Die Show wird einen Haufen der größten Namen des Metal-Genres für ein Konzert namens Back to the Beginning zusammenbringen, das dazu gedacht ist, Black Sabbath zu feiern, indem es in die Stadt zurückkehrt, in der die Band gegründet wurde und in der Ozzy Osbourne aufgewachsen ist.

Das Konzert ist auch eine wohltätige Initiative, bei der 100% des Gewinns an CureParkinson's, Birmingham Children's Hospital und Acorn Children's Hospice gehen, wobei letzteres eine Stiftung ist, die vom Fußballverein Aston Villa unterstützt wird, dem gleichen Verein, der sein Grundstück (Villa Park ) für das Konzert zur Verfügung stellt.

Bei den Bands, die neben Black Sabbath auftreten werden, die zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder live auftreten, können wir davon ausgehen, dass Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax und Mastodon anwesend sein werden. Aber es werden auch einige andere Metal-Legenden für Auftritte bei dem ganztägigen Konzert auftauchen, darunter Billy Corgan vonThe Smashing Pumpkins, David Draiman vonDisturbed, Slash und Duff McKagan vonGuns 'n Roses Limp Bizkit Fred Durst, Jonathan Davis vonKorn Rage Against the Machine und Tom Morello von und unzählige andere und weitere Namen, die versprochen wurden, noch bekannt gegeben zu werden.

Die Show findet am 5. Juli statt und die Tickets gehen ab dem 14. Februar in den Verkauf. Unten sehen Sie die vollständige Liste der bestätigten Namen.

