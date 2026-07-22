Ozai, Avatar Aang und Nightmare Korra sind die letzten Charaktere, die Avatar Legends: The Fighting Game hinzugefügt werden

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Avatar Legends: The Fighting Game erscheint morgen, und diese Woche wurden die letzten drei Charaktere für das Spiel-Roster enthüllt. Das sind Feuerlord Ozai, Avatar Aang und Nightmare Korra, die einige der mächtigsten Charaktere des Cartoons ins Spiel bringen, was zweifellos zu unglaublichen Clips führen wird, in denen Sokka sie alle verprügelt.

Die Charaktere wurden in einem Stream des Inhaltserstellers Maximilian Dood enthüllt, den Fans von Kampfspielen wahrscheinlich kennen. Dood zeigte die Kräfte des Bösewichts Zaheer aus The Legend of Korra, bevor er die letzten drei Charaktere vorstellte, die ins Spiel kommen.

Wir haben bereits die Basisversionen von Aang und Korra, aber die Avatar- und Nightmare-Versionen der Charaktere bieten unterschiedliche Spielstile. "Wenn der Avatar-Zustand entfacht wird, kann Aang die Kraft aller Avatare vor sich entfesseln und wird so zu einer unaufhaltsamen Kraft", lautet seine Beschreibung in einer Pressemitteilung. Nightmare Korra ist von Schuld und Schmerz geprägt und "verkörpert die dunkelste Stunde des Avatars, die als gefährliche Manifestation tiefer Traumata dient."

Ozai, der Feuerlord, ist der Bösewicht der Avatar: Der Herr der Elemente der Luftbändiger und wird brutales Feuerbändigen in seinem Arsenal bieten. Morgen können wir uns alle Charaktere selbst ansehen, wenn Avatar Legends: The Fighting Game für Xbox Series X/S, PS5, PC und Nintendo Switch erscheint.