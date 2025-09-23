OXS Audio ist der Meinung, dass die Zukunft des Audios in einem verbesserten räumlichen Klang liegt

HQ

Audio ist von größter Bedeutung für die Art und Weise, wie wir Unterhaltung als Ganzes erleben, sei es Film und Fernsehen oder flotter und direktionaler Klang in Videospielen. Auch das Interesse der Verbraucher an Audio ist in letzter Zeit sprunghaft angestiegen, da immer mehr Menschen Energie darauf verwenden, sich über Audiosysteme zu informieren, und wenn das nach Ihnen klingt, ist unser Gespräch mit dem Gründer von OXS Audio, Thomas Li, auf der IFA 2025 einen Blick wert.

Während des Interviews fragten wir Li, was die nächste große Grenze für Audio-Innovationen sein wird, worauf er uns antwortete:

"Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn ich denke, zuerst ist der Trend zu Spatial Audio da. Daran besteht kein Zweifel. Und wir machen auch viele Innovationen bei der Klangwiedergabe, einschließlich des Feedbacks und auch des Mikrofons.

"Zum Beispiel sind sogar Menschen in Spielen und haben einen Teamstreit, dass die Kommunikation des Teams untereinander, sie brauchen auch ein sehr immersives Erlebnis. Sie benötigen nicht nur eine räumliche Audiowiedergabe, sondern auch eine recht gute Klangqualität für die Teamkommunikation. Und ich denke auch, dass wir in Zukunft immer klügere Ideen haben werden, um diese physische Ausrichtung für Vorder- und Rückseite und die Sitzkanäle zu haben. Ich denke, das wäre etwas, was wir in Zukunft anstreben würden. Wir werden unsere Technologie verbessern, unseren Algorithmus verbessern, um uns daran anzupassen."

Anschließend haben wir Li auch über die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Audiotechnologie befragt und darüber, wie OXS sie auch einsetzt.

"Wir haben bereits ein gewisses Maß an KI integriert. Zum Beispiel bietet unser System nicht nur ein räumliches Audiosystem, sondern auch eine gewisse Erweiterung oder Betonung auf einer bestimmten Ebene bestimmter Signale.

"Wenn man zum Beispiel ein FPS-Spiel spielt, achtet man vielleicht mehr auf die Schritte und auch auf das Geräusch der Waffe. Auch einige sehr Details, sogar der Atem eines Feindes oder das Geräusch des Feindes. Das bedeutet, dass es Ihnen definitiv helfen kann, zu beurteilen, was Ihre nächste Aktion ist, oder? In diesem Zusammenhang wird Ihnen die KI also helfen, ein gewisses Urteilsvermögen und eine Anpassung vorzunehmen. Zum Beispiel kann es einfach klarere Schritte oder eine klarere Richtung haben, aus der das Pistolengeräusch kommt. Das wird dem Benutzer definitiv helfen, einen Sieg flüssiger und einfacher zu gewinnen."

Schauen Sie sich das vollständige Interview mit Li unten an.