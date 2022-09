Oxenfree II wurde auf 2023 verschoben

HQ

Night School Studios, der Entwickler hinter der Oxenfree-Serie, hat angekündigt, dass die Fans etwas länger als erwartet warten müssen, bevor sie die Fortsetzung Oxenfree II: Lost Signals in die Hände bekommen.

Und das liegt daran, dass eine Verzögerungsankündigung eingetroffen ist und erklärt hat, dass das Spiel jetzt stattdessen im Jahr 2023 kommen wird, während das Team versucht, "etwas Besonderes" zu produzieren.

"Wir schulden es unserer großartigen Community, Oxenfree II: Lost Signals zum besten Spiel zu machen, das es sein kann", heißt es in der Erklärung. "Deine Fankunst zu sehen, deine aufgeregten Kommentare zu lesen und mit dir in Kontakt zu treten, treibt unseren Ehrgeiz an, dieses Spiel zu unserem bisher besten zu machen. Um Oxenfree II wirklich besonders zu machen und weitere Lokalisierungen hinzuzufügen, verschieben wir unser Veröffentlichungsfenster auf 2023."

In der Erklärung heißt es weiter: "Vielen Dank für Ihre Geduld, Unterstützung und Ihr Verständnis. Wir können es kaum erwarten, das Spiel mit euch zu teilen. Bleiben Sie dran!"

Wenn es debütiert, wird Oxenfree II: Lost Signals auf dem PC landen, sowohl auf PlayStation 4 als auch auf 5 und Nintendo Switch.