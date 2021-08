Oxenfree II: Lost Signals sendet auch auf Playstation, aber erst nächstes Jahr

Oxenfree ist ein äußerst erfolgreiches Indie-Spiele, das sowohl von Kritikern als auch von den Spielern sehr gut aufgenommen wurde. Night School Studios konnte diesen Erfolg bislang nicht wiederholen, doch sie arbeiten an einem Nachfolger, der nächstes Jahr erscheinen wird.

Das Abenteuer der jungen Forschungsassistentin Riley war bislang nur für PC und Nintendo Switch geplant, doch Sony hat den Publisher MWM Interactive davon überzeugen können, Oxenfree II: Lost Signals auch auf Playstation-Konsolen zu veröffentlichen. Es gibt nach wie vor keinen konkreten Termin, doch die jüngste Verzögerung (2021 galt bislang als erwartetes Startdatum) ist wahrscheinlich auch auf die Unterstützung der neuen Plattformen zurückzuführen.

Oxenfree II: Lost Signals greift die Ereignisse des Originals auf, springt allerdings fünf Jahre in die Zukunft. Unsere Heldin Riley Poverly untersucht auffällige Radiointerferenzen, die in ihrem alten Heimatort Camena für Unruhe sorgen, und stößt dadurch auf ein "gespenstisches Geheimnis", heißt es in der neuen Pressemitteilung. Das Entwicklerstudio wiederholt ansonsten nur noch einmal, dass die Spieler Rileys Geschichte mit ihren Entscheidungen beeinflussen werden.

Der Co-Writer von Night School Studios, Adam Hines, plaudert im Playstation-Blog ein bisschen aus dem Nähkästchen und führt uns in die merkwürdigen Ereignisse ein, die den Norden Oregons beschäftigen. Außerdem werden einige neue Bilder geteilt: