Oxenfree Entwickler Night School Studios von Entlassungen betroffen

Wir hatten gehofft, dass es nach den letzten zwei Jahren, in denen es ein paar Monate lang etwas ruhiger war, weniger Entlassungen in der Gaming-Welt geben würde. Leider hat sich das Tempo in letzter Zeit wieder beschleunigt, und jetzt wird berichtet (via Game Developer), dass Netflix eine "ungenannte Anzahl von Mitarbeitern" bei Night School Studio, dem Team hinter den gefeierten Oxenfree -Titeln, entlassen hat. Wie viele genau betroffen sind, ist noch unklar, aber mehrere Mitarbeiter bezeichnen die Entscheidung als schockierend.

Netflix kaufte das Studio im Jahr 2021 im Rahmen seiner Investitionen in Spiele, aber seine langfristigen Pläne in der Branche bleiben unklar und schwer zu verstehen. Trotz der Kürzungen sollen laufende Projekte im Night School Studio nicht betroffen sein.