OWO bringt eine haptische Sonderedition auf den Markt und kündigt Partnerschaft mit Ubisoft an

OWO, das spanische Unternehmen hinter dem OWO Haptic Jacket-System, gab heute eine Partnerschaft mit Ubisoft bekannt, um echte körperliche Empfindungen in den Spielekatalog des französischen Publishers zu integrieren. Und die ersten Früchte dieser Partnerschaft werden bald in Assassin's Creed Mirage zu sehen sein. Sie implementieren nicht nur haptisches Feedback in Basims Abenteuer durch Istanbul (z. B. Stöße und Parkour), sondern es wird auch eine Sonderedition der Jacke namens Assassin's Creed Mirage Edition mit den Schattierungen und Motiven des neuen Teils der Serie veröffentlicht.

"Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft zwischen Ubisoft und OWO bekannt zu geben. Diese dynamische Allianz vereint das fesselnde Gameplay der Weltklasse-Videospiele von Ubisoft mit den neuesten technologischen Fähigkeiten von OWO. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit für OWO, mit einem Publisher wie Ubisoft zusammenzuarbeiten. Wir sind stolz darauf, Assassin's Creed Mirage in unserem Spieleportfolio zu haben, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler anfangen, das Spiel zu fühlen. Gemeinsam haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Gaming-Landschaft neu zu gestalten und die Grenzen der interaktiven Unterhaltung zu erweitern", bekräftigte Jose Fuertes, Gründer und CEO von OWO.

"Durch die Nutzung der bahnbrechenden Technologien und des Know-hows von OWO sind wir in der Lage, die Spieler auf innovative und verbesserte Weise in die Welt, die Klänge und die Empfindungen von Assassin's Creed Mirage eintauchen zu lassen. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Spieler die Coming-of-Age-Geschichte von Basim mit der Kraft von OWO entdecken und genießen", Fabian Salomon, Lead Producer bei Ubisoft Bordeaux.

OWO wird mit den PC- und Konsolenversionen (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series) von Assassin's Creed Mirage kompatibel sein.