Owlcat Games widmet Dark Heresy Alpha-Nummern der Person, die immer wieder fragt, ob sie mit einem Space Marine ausgehen darf

Die Warhammer 40,000: Dark Heresy Closed Alpha ist vorbei, und der Entwickler Owlcat Games hat einige Zahlen von den Leuten ergänzt, die einen Teaser des kommenden CRPG gespielt haben. Es war ziemlich schwierig, in diesen Einstieg einzusteigen, also erwartet keine Ergebnisse von vielen Spielern hier, aber es gibt trotzdem einige interessante Details zu entdecken.

Zum Beispiel scheint es so zu sein, als würden viele von euch angehenden Akolythen auch sehr an Schuhen interessiert sein, denn das Lieblingsgerät unter den 10.000+ Alpha-Spielern war die Maschinengewehrstiefel. Die Reduzierung des eingehenden Feuerschadens scheint nicht halb so wichtig zu sein wie der Stilschub.

Außerdem hat Owlcat die eine Person anerkannt, die in jeder bisherigen offenen Umfrage zum Spiel gefragt hat, ob sie mit einem Space Marine ausgehen möchte. Da die einzigen Space Marines, die zum Zeitpunkt des Schreibens bestätigt wurden, die hautabschälenden, folterliebenden Night Lords sind, haben wir ein wenig Angst vor der Person, die mit einem von ihnen ausgehen möchte, aber es scheint, als hätte Owlcat diese Romanze im Spiel nicht eingesetzt.