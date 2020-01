Owlcat Games versucht Pathfinder: Wrath of the Righteous mit Kickstarter-Kampagne aufzustocken

2018 begeisterte uns das russische Entwicklerteam von Owlcat Games mit einer isometrischen CRPG-Umsetzung des Tabletop-Klassikers Pathfinder. Nachdem des Kingmaker-Handlungsbogen abgeschlossen wurde, beschäftigt sich das Studio nun mit einem neuen Strategie-Rollenspiel, Pathfinder: Wrath of the Righteous, das bereits vor einigen Monaten offiziell angekündigt wurde. Heute haben wir erfahren, dass Owlcat die Entwicklung ihres aktuellen Projekts mit einer Kickstarter-Kampagne finanziell unterstützen möchte. Am Abend des 4. Februars wird diese Phase gestartet, allerdings kennen wir derzeit weder das Ziel noch die genauen Gründe für dieses Vorhaben. Immerhin hat das Team erste Details zum Spiel mit uns geteilt.

Pathfinder: Wrath of the Righteous beschäftigt sich narrativ mit einem Kreuzzug der lebendigen Völker gegen die Dämonen. Die infernalen Kräfte haben die Stadt Drezen erobert, die wir ihren feurigen Krallen wieder entreißen müssen, um dort eine Operationsbasis zu errichten. Spieler werden sich verschiedenen "mystischen Entwicklungspfaden" anschließen können, die sich unterschiedlich auf den Kriegsverlauf auswirken sollen. Owlcat bestätigt, dass sie die Königreichsverwaltung aus dem Vorgängerspiel aufgegriffen und vertieft haben, weil das Feature Spielern des Vorgängers gefiel.

"Die Spieler müssen sich ihre Entscheidungen während des Kreuzzuges genau überlegen", erklärt Creative Director Alexander Mishulin. "Geht es nun darum, neue Einheiten zu rekrutieren und zu verbessern, strategisch wichtige Gegenden zu erobern und zu halten, oder antike Ruinen voller mächtiger Artefakte zu untersuchen - diese und weitere Aktivitäten erfordern die volle Aufmerksamkeit des Spielers. Natürlich stehen die Begleiter mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben uns das Feedback zur Königreichsverwaltung zu Herzen genommen und möchten das bestmögliche Kreuzzugs-Feature erschaffen."