Owlcat Games hat sich mit NASA-Astronauten zusammengetan, um den Weltraum realistisch zu machen in The Expanse: Osiris Reborn

Auch wenn wir uns The Expanse: Osiris Reborn anschauen und es mit Mass Effect vergleichen könnten, scheint Owlcats kommendes RPG einen größeren Realismus zu haben, besonders in seiner Einstellung zum Weltraum.

In Zusammenarbeit mit dem ehemaligen NASA-Astronauten und ISS-Kommandanten Leroy Chiao half das Team von Owlcat Games, eine Idee zu entwickeln, im Weltraum zu arbeiten, die Wissenschaft mit Fiktion verbinden kann (wenn es nur ein kombiniertes Wort dafür als Genre gäbe). Das Spiel wird nicht wie ein Simulator sein; Man muss zum Beispiel während eines Weltraumspaziergangs nicht an seine Raumstation gebunden sein, aber es wurden clevere Methoden entwickelt, um diese Einschränkungen zu umgehen.

Von der unterschiedlichen Funktionsweise von Waffen bis hin zum Umgang mit Ideen von Stille und der Frage, wie sie im Weltraum viel gefährlicher sein kann, als wir zunächst denken, ist klar, dass Owlcat seine Forschung durchgeführt hat. Wir wissen noch nicht, wann wir die Früchte seiner Arbeit sehen können, aber The Expanse: Osiris Reborn befindet sich weiterhin in Entwicklung für PS5, Xbox Series X/S und PC.