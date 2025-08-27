Owlcat Games gibt uns im neuen Trailer einen Überblick über Warhammer 40,000: Dark Heresy

HQ

Owlcat Games hat im Moment viel um die Ohren, aber es scheint begierig darauf zu sein, mehr von den vielen Projekten zu zeigen, an denen es arbeitet. Weitere Details zu The Expanse: Osiris Reborn haben wir auf der Gamescom erhalten, und jetzt haben wir einen neuen Blick auf Warhammer 40,000: Dark Heresy geworfen.

In einem neuen Trailer, der von Owlcat gepostet wurde, erhalten wir einige wichtige Details für Fans, die sich fragen, wie sich Warhammer 40,000: Dark Heresy von Warhammer 40.000: Rogue Trader unterscheidet. Beides sind CRPGs, die im Warhammer 40.000-Universum angesiedelt sind, mit ähnlicher Grafik und gruppenbasiertem Gameplay.

In Rogue Trader hatten Sie jedoch Ressourcen. Du warst eine Person mit Mitteln, während du in der Dunklen Ketzerei ein Gefolgsmann bist, der nicht in der Lage ist, Armeen und Reichtum zu deiner Hilfe zu rufen. Du wirst immer noch eine Gruppe und etwas Hilfe von der Inquisition haben, aber größtenteils löst du die Geschichte im Detektivstil auf eigene Faust.

Wir haben im Rahmen des Trailers kein Veröffentlichungsdatum enthüllt, aber wenn man bedenkt, dass Vorbestellungen bereits möglich sind und die Collector's Editions verfügbar sind, können wir uns nicht vorstellen, dass Dark Heresy noch Jahre entfernt ist.

Warhammer 40,000: Dark Heresy befindet sich in der Entwicklung für PC, PS5 und Xbox Series X/S.