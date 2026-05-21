Owlcat Games bestätigt Warhammer 40,000: Dark Heresy geschlossene Beta und Rogue Trader DLC-Veröffentlichungsdatum

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Bei der heutigen Warhammer Skulls-Präsentation haben wir ein weiteres Update zu Warhammer 40,000: Dark Heresy erhalten und die Bestätigung des Veröffentlichungsdatums für den dritten DLC für Warhammer 40.000: Rogue Trader. Beide kommen von Owlcat Games, Experten im RPG-Crafting, die immer noch so begeistert sind wie eh und je mit der grimdark, fernen Zukunft arbeiten.

Das nächste vollständige CRPG aus Owlcat, das im weitläufigen Sci-Fi-Setting von Games Workshop spielt, ist Warhammer 40,000: Dark Heresy, ein düstereres Spiel als Rogue Trader (wie der Name schon sagt), das uns in die Rolle eines Inquisitors versetzt. Das Spiel hat zwar noch kein Veröffentlichungsdatum und auch keinen bei Skulls, aber wir haben von einer neuen geschlossenen Beta für Besitzer der Founder's Packs gehört. Die geschlossene Beta führt die Spieler zu Scintillas Spitzen, wo sie sich mit der Elite des Imperiums mischen, neue Gefährten treffen und etwa sieben Stunden Spielzeit absolvieren. Diese geschlossene Beta bleibt bis zur endgültigen Veröffentlichung des Spiels offen, wann immer diese kommt.

Außerdem dürfen wir bei Owlcat The Infinite Museion nicht verpassen, das dritte DLC für Warhammer 40,000: Rogue Trader, das am 11. Juni erscheint. Wenn du einen Grund suchst, Rogue Trader erneut zu spielen, bietet dir dieser DLC eine neue Kampagne, die in die Hauptgeschichte integriert ist, in der der gleichnamige Rogue Trader sich mit dem Necron Trazyn the Infinite sowie einem mysteriösen neuen Begleiter Eogunn Februs und seinem Servo-Schädel Nuncius auseinandersetzen muss. Sehen Sie sich unten die Trailer zu beiden an:

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