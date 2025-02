Owen Wilson ist der Hauptdarsteller einer kommenden Apple TV+ Golfserie

Kürzlich haben wir über die Neuigkeiten über die Adaption von The Murderbot Diaries von Apple TV+ berichtet, die im Mai auf dem Streamer landen wird. Das ist jedoch noch nicht alles, was Apple geplant hat, um sein Streaming-Portfolio zu stärken, denn es hat jetzt eine weitere Serie angekündigt, in der Owen Wilson das Ruder übernimmt.

Es ist bekannt als Stick und es ist eine Serie über einen überdrehten Ex-Profigolfer, der nach einer Reihe von großen Karriere- und Lebensfehlern die Aufgabe übernimmt, ein 17-jähriges Golfphänomen zu coachen und zu trainieren. Es wird als Wohlfühlkomödie beschrieben, also zweifellos etwas in der Art von Ted Lasso und Shrinking, und es gibt auch eine ziemlich gestapelte Besetzung.

Neben Wilsons Ex-Profi Pryce Cahill werden in der Show auch Marc Maron, Judy Greer, Timothy Olyphant, Peter Dagar, Mariana Trevino, Lilli Kay und verschiedene Cameo-Auftritte von aktuellen Golfprofis zu sehen sein, sei es Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa, Wyndham Clark und sogar Moderatoren wie Jim Nantz. Unnötig zu erwähnen, dass Sie, wenn Sie Golf mögen, dieses Spiel nicht verpassen sollten.

Stick wird am 4. Juni mit einer dreiteiligen Premiere auf Apple TV+ debütieren und dann jede Woche mittwochs mit einer neuen Folge fortgesetzt, bis die 10-teilige Staffel endet.

Schauen Sie sich einige Bilder von Stick und auch die offizielle Zusammenfassung unten an.

"In "Stick" spielt Owen Wilson Pryce Cahill, einen Ex-Profigolfer, dessen Karriere vor 20 Jahren vorzeitig entgleist ist. Nach dem Scheitern seiner Ehe und der Entlassung aus seinem Job in einem Sportgeschäft in Indiana sichert Pryce seine Wetten und seine Zukunft ganz auf ein problematisches 17-jähriges Golfphänomen namens Santi (Peter Dager) ab. "Stick" ist eine von Herzen kommende Wohlfühlkomödie über eine gefundene Familie und ihre Beziehungen, die in der Welt des Golfsports angesiedelt sind, wie sie noch nie zuvor gezeigt wurde."