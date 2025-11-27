OWCS World Finals 2025: T1, Spacestation, Al Qadsiah und Team Falcons starten ihre Turnierkampagne mit Siegen

HQ

Der erste Tag der Overwatch Champions Series World Finals 2025 ist abgeschrieben. Das Turnier, das bis Ende dieser Woche in Schweden stattfindet, umfasst bereits vier Spiele, bei denen vier Teams ihre Kampagne mit Siegen begonnen und vier Niederlagen hinnehmen mussten, was sie kurz vor dem Ausscheiden bringt.

Insgesamt ist die erste Runde des oberen Brackets abgeschlossen und die vier Matches sahen Spacestation schlagen Team Peps, Al Qadsiah besiegen Geekay Esports, Team CC stolpern gegen T1 und Team Falcons dominieren Varrel.

Diese Ergebnisse bedeuten, dass die Viertelfinals des oberen Brackets nun festgelegt sind, was bedeutet, dass wir später am Tag mit Crazy Raccoon gegen Spacestation, Weibo Gaming gegen Al Qadsiah, Twisted Minds gegen T1 und Team Liquid gegen Team Falcons rechnen sollten.

Was das Ausscheidungsbracket betrifft, so warten Team Peps, Geekay Esports, Team CC und Varrel alle auf die Verlierer der oben genannten Spiele, woraufhin sie antreten, um den Ausscheiden aus dem Turnier zu vermeiden, da das Doppel-K.-o.-Format zwei Niederlagen bedeutet und du raus bist.