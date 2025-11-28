OWCS World Finals 2025: Die erste Ausscheidungsrunde steht fest, hier ist, wer gefährdet ist

HQ

Die ersten paar Tage der Overwatch Champions Series World Finals 2025 sind abgeschlossen, und mit noch drei Tagen vor Schluss beginnt heute der Prozess, Teams aus dem Turnier auszuschalten.

In ein paar Stunden beginnt der erste Ausscheidungskampf, was bedeutet, dass bis zum Ende des Tages sechs Teams ausgeschieden sind, während zwei weitere weiterkommen und noch einen weiteren Tag am Leben bleiben.

Die K.-o.-Spiele sind wie folgt gesetzt und angesetzt:



Team Liquid vs. Team Peps



T1 gegen Geekay Esports



Weibo Gaming vs. Team CC



Raumstation vs. Varrel



Da die Verlierer dieser Spiele zunächst sofort nach Hause gehen, kommen die Sieger weiter und treten am Nachmittag aufeinander an, bis nur noch zwei dieser acht Teams übrig sind. Diese Überlebenden stehen vor der Herausforderung, gegen die Verlierer der oberen Bracket-Halbfinals anzutreten; diese Spiele finden morgen statt, was bedeutet, dass wir erst am Wochenende wissen, wer sich einen Platz im Upper Bracket Final gesichert hat.

Die Halbfinals des oberen Brackets sind wie folgt gesetzt:



Verrückter Waschbär gegen Al Qadsiah



Twisted Minds gegen Team Falcons



Da sich das Bracket wie folgt auszeichnet, wen halten Sie jetzt für den Favoriten auf den Gewinn von World Finals ?