OWCS Champions Clash: Here ist die Art und Weise, wie die acht Teams gesetzt werden

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In drei Wochen wird die Overwatch Champions Series ihr nächstes internationales Turnier ausrichten, da das Champions Clash vom 22. bis 24. Mai in Tachikawa, Tokio, stattfinden wird. Acht der besten Teams aus aller Welt werden anwesend sein und teilnehmen, wobei sich in jeder der vier großen OWCS-Regionen zwei Teams qualifizieren. Da wir bereits sechs dieser qualifizierten Teams kennen, haben wir auch ein sehr klares Bild vom Turnierplan.

Das Champions Clash-Turnier wird ein Doppel-K.-o.-Format verwenden, was bedeutet, dass Teams erst nach einer zweiten Niederlage ausgeschieden werden. Zu diesem Zweck wurden die ersten Spiele gesetzt, auch wenn wir die bestätigten Organisationen für zwei dieser Spiele nicht kennen.

Champions Counter Upper Bracket Viertelfinals:



Twisted Minds vs. Alle Spieler



Dallas Fuel vs. Asian Second Seed



Weibo Gaming vs. Virtus.pro



Asiatischer Erstseed vs. Raumstation



Das asiatische Turnier endet tatsächlich erst am 10. Mai, die Gruppenphase beginnt erst nächste Woche, was bedeutet, dass es zum Zeitpunkt des Schreibens keinen Führungsspieler gibt, der am besten qualifiziert zu sein scheint.

Sehen Sie sich unten das vollständige Bracket des Champions Clash an.