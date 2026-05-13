OWCS Champions Clash 2026: Das vollständige Turnier wird festgelegt, nachdem die asiatischen Teams bestätigt wurden

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Die erste Phase der Overwatch Champions Series in der asiatischen Division ist offiziell beendet. Nach einigen hektischen Wochen kennen wir nun die Sieger der Wettbewerbsphase und ebenso welche beiden Teams die Region beim Champions Clash internationalen Turnier vertreten werden, das am kommenden Wochenende vom 22. bis 24. Mai stattfindet.

Zeta Division belegte schließlich die Spitze in der Region, während Crazy Raccoon diesem Beispiel folgte und Zweiter wurde. Davon abgesehen ist das Bracket für das OWCS Champions Clash fest festgelegt, und unten sehen Sie die Eröffnungsbegegnungen der Upper Bracket Viertelfinals.

Champions Counter Upper Bracket Viertelfinals:



Twisted Minds vs. Alle Spieler



Dallas Fuel vs. Crazy Raccoon



Weibo Gaming vs. Virtus.pro



Zeta-Division gegen Raumstation



Es ist erwähnenswert, dass der Champions Clash ein Doppel-K.-o.-Format verwendet, was bedeutet, dass Teams ein Spiel verlieren und trotzdem am Leben bleiben können. Eine zweite Niederlage führt dazu, dass man endgültig aus dem Event ausscheidet. Der endgültige Gewinner des Champions Clash sichert sich außerdem einen Platz bei der Midseason Championship Ende Juli/Anfang August im Rahmen des Esports World Cup, unabhängig davon, wo er in den jeweiligen regionalen Stage 2-Turnieren landet.