Overwatch World Cup kehrt 2026 mit einem 30-Team-Format zurück

Gestern berichteten wir über viele Neuigkeiten rund um die Overwatch Champions Series 2026, die im neuen Jahr fortgesetzt wird und Twisted Minds ihre World-Finals-Trophäe verteidigen wird. Doch im nächsten Jahr gibt es noch mehr aus dem Wettkampf Overwatch 2, auf das man sich freuen kann, denn es wird auch ein World Cup Jahr sein, da das internationale Format ein Comeback erlebt.

Ja, 2026 wird das Jahr sein, in dem die Nationen auf einer globalen Bühne gegeneinander antreten, um als SiegerOverwatch World Cup gekrönt zu werden. Das Turnier erstreckt sich über den Großteil des Jahres 2026, wobei im Frühjahr die verschiedenen Teams und Kaderen ausgewählt werden, bevor kurz darauf im März die regionalen Pokale stattfinden. Darauf folgen im Sommer Online-Qualifikationen, später in der Saison eine Live-Gruppenphase an einem noch nicht angekündigten Ort und schließlich die großen und entscheidenden Finals, die im September bei BlizzCon 2026 stattfinden sollen.

Während viele Teams bis 2026 qualifiziert werden, wurden bereits 19 Nationen eingeladen, die "aus den Top 16 Teams 2023 und den 3 erfolgreichsten Teams in EMEA ausgewählt wurden." Diese Nationen sind die folgenden:

Amerika:



Brazilien



Kanada



Mexiko



USA



EMEA:



Dänemark



Finnland



Frankreich



Großbritannien



Norwegen



Saudi-Arabien



Spanien



Schweden



Asien:



Australien



China



Hongkong



Japan



Südkorea



Thailand



Was die Anordnung der restlichen Slots angeht: Amerika und Asien bekommen jeweils drei Wildcard Slots, während EMEA fünf bekommt.

Es sollte gesagt werden, dass zwar viele Nationen antreten, aber nur acht bis BlizzCon kommen, wo sie dann in ein K.-o.-Turnier gesetzt werden, um den Meister 2026 zu ermitteln. Mehr über die World Cup können Sie hier lesen.