Overwatch wird mobil mit einem Top-Down-Helden-Shooter namens Overwatch Rush

Da viele große PC- und Konsolen-Multiplayer-Titel ihre eigenen dedizierten mobilen Versionen haben, schien es immer wahrscheinlich, dass Blizzards ikonischer Helden-Shooter Overwatch irgendwann folgen würde.

Der kalifornische Entwickler hat gerade das Projekt Overwatch Rush vorgestellt, ein Spiel, das eine Vier-gegen-Vier-Top-Down-Helden-Shooter-Variante der Overwatch-Formel ist und von einem separaten Blizzard-Entwicklerteam neben dem Haupt-PC- und Konsolentitel entwickelt wird. Konkret ist Team 4 für die Produktion von Overwatch Rush verantwortlich, wobei dieses Spiel sich noch in der frühen Entwicklung befindet.

Es gibt keinen Zeitrahmen, wann dieses Spiel, das kein Port ist, sondern ein völlig neues Erlebnis, das ausschließlich für mobile Spieler entwickelt wurde, vollständig erscheinen wird. Blizzard hat angekündigt, dass bald Tests für das Projekt in bestimmten Ländern und Regionen laufen werden, während es in den frühen Gameplay-Aufnahmen unten eine Partie an Action gezeigt hat.

Über Overwatch Rush erklärt Blizzard: "Obwohl noch viel Arbeit vor uns liegt, sind wir gespannt, wie die Spieler das genießen, was wir bisher aufgebaut haben, und von ihnen zu hören, worauf wir uns in den kommenden Entwicklungsphasen konzentrieren sollten.

"Unsere Mission ist es, das Overwatch-Universum weiter zu erweitern, indem wir den Spielern auf allen Plattformen frische neue Abenteuer bieten. Wir werden Sie weiterhin über den Fortschritt der Dinge auf dem Laufenden halten."

Interessiert dich die Idee von Overwatch Rush?