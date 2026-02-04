Overwatch wird im Frühjahr auf der Nintendo Switch 2 erscheinen

HQ

Im Rahmen der großen Overwatch Spotlight-Übertragung von Blizzard gab es eine enorme Anzahl an Ankündigungen. Ob es nun die gewaltigen zehn neuen Helden waren, die für 2026 geplant sind, von denen fünf nächste Woche mit der ersten Staffel des Jahres starten, oder vielleicht sogar das Rebranding, das die "2" weglässt, die zuvor die Hero-Shooter-Fortsetzung definierte. Eine weitere Ankündigung, die die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zog, war, dass Overwatch bald für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Obwohl kein genauer Zeitplan genannt wurde, wissen wir, dass Overwatch in der zweiten Staffel des Jahres, geplant für das Frühjahr 2026, auf der Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Dies wird offenbar eine Version sein, die einigermaßen mit den PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Versionen des Spiels vergleichbar ist, denn während unseres kürzlichen Besuchs in Irvine, Kalifornien, um Blizzard zu besuchen, haben wir ein wenig nach der kommenden neuen Version gefragt und ob zum Beispiel die neu aktualisierte Benutzeroberfläche oder die Benutzeroberfläche angepasst werden müsste, um an die tragbare und handheld Plattform anzupassen.

UI/UX-Leiter Jay Bacuetes sagte uns in einem Interview: "Nicht wirklich. Wir haben versucht, für alle Plattformen zu entwerfen, daher denke ich, dass die größte Herausforderung bei Handhelds im Allgemeinen die Leistung ist. Sie sind einfach nicht so leistungsstark wie Desktop-PCs. Deshalb fließt viel Überlegung besonders in Lade-Zustände, Übergänge und Ähnliches. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied, wenn es um Handheld oder Konsolen im Allgemeinen geht, wenn man sich bewusst ist, dass sie nicht so leistungsstark sind wie dein riesiger Desktop-PC."

Bacuetes schließt ab mit: "Das und dann einfach die Möglichkeit, Abkürzungen zu Dingen zu erkennen. Dinge auf die Tasten und Controller zuordnen zu können und sicherzustellen, dass die Spieler... dass sich das gut für unsere Spieler anfühlt."

Wir haben auch gefragt, ob Overwatch den Touchscreen oder den Mausmodus der Joy-Con unterstützt, aber Blizzard konnte uns derzeit keine Antwort geben.

Was Blizzard 2026 sonst noch für Overwatch plant, schau dir unten die einjährige Roadmap an und vergiss nicht unsere detailliertere Analyse des epischen Overwatch-Spotlights.